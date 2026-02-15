Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют фонтаны в центре Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приведут в порядок фонтаны на Манежной площади в центре Москвы. В частности, на "Часах мира" они заменят поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши, а также гранитные плиты ступеней.

На "Куполах" и "Каскаде" специалисты оборудуют новые гранитные мощения дна чаш, обновят облицовку парапетов, а также модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Работы будут завершены в этом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

