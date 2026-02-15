Форма поиска по сайту

15 февраля, 12:30

Город

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют фонтаны в центре Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют фонтаны в центре Москвы

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве из-за гололедицы

В центре Москвы капитально отремонтируют фонтаны "Часы мира", "Купола" и "Каскад"

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог в Москве

Компании ОЭЗ "Технополис Москва" к 2030 году увеличат инвестиции в производства в 2,2 раза

До начала весны в Москве осталось 13 дней

Городские службы перешли на усиленный режим работы в Москве из-за гололеда

"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на маршрут № 776 на востоке столицы

"Новости дня": продукты на китайский Новый год можно купить на рыбных рынках Москвы

"Москва – столица спорта": в манеже ЦСКА прошел турнир по легкой атлетике "Русская зима"

Специалисты комплекса городского хозяйства приведут в порядок фонтаны на Манежной площади в центре Москвы. В частности, на "Часах мира" они заменят поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши, а также гранитные плиты ступеней.

На "Куполах" и "Каскаде" специалисты оборудуют новые гранитные мощения дна чаш, обновят облицовку парапетов, а также модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Работы будут завершены в этом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городблагоустройствовидеоЕвгения МирошкинаЛариса Соколова

