Новая школа для старших классов в Марфине готова принять учеников. В рамках программы "Мой район" строители провели комплексное благоустройство здания и прилегающей территории.

Здесь появились велопарковки, современные спортивные площадки и даже новый стадион. Особое внимание уделили системе безопасности. Помимо этого, в школе обустроен внутренний дворик, который позволяет проводить занятия на улице в теплый период. Новая школа расположена на Ботанической улице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.