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14 июля, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

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Проект реорганизации бывшей промзоны Октябрьское поле практически завершен, сообщил Сергей Собянин. По программе комплексного развития территория инвестор построил жилые дома, школу и бизнес-центр. На данный момент ведется работа по возрождению еще 6 пустующих и заброшенных городских территорий.

"За второй квартал 2025 года документы на квартиры в новых домах по программе реновации оформили более 10,9 тысячи жителей столицы – это на 27% больше, чем за аналогичный период 2024 года. На севере Москвы договоры заключили почти 2,6 тысячи горожан, на востоке – около 2,4 тысячи. На северо-западе правообладателями комфортных квартир стали более 1,5 тысячи москвичей. Город предоставляет участникам программы реновации новое жилье в тех же районах, где расположены расселяемые дома. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО: в них переселение ведется в пределах округа", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Утвержден проект планировки территории грузового двора станции Москва-Товарная-Смоленская вблизи Белорусского вокзала. Там планируют построить жилой комплекс, образовательное учреждение и многофункциональный центр.

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