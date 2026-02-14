Чемпионат Москвы по танцам на колясках состоялся в Москве. Он прошел 14 февраля в спорткомплексе "Коломенский".

Руководитель Московской федерации спортивных танцев на колясках Ирина Гордеева рассказала, что основная задача заключается в том, чтобы помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, найти любимое дело.

Победитель Кубка мира по танцам на колясках Григорий Лисов добавил, что на турнире представлены все дисциплины. В частности дети и взрослые могут выступить не только сольно, но и в паре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

