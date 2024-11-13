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13 ноября, 13:00

Город

Жилые дома построят на территории промзоны Воронцово

Жилые дома построят на территории промзоны Воронцово

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В Москве преобразят промзону Воронцово. Там построят жилые дома и объекты социальной, деловой, коммерческой инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для жителей новых кварталов сформируют удобную городскую среду, организуют рабочие места рядом с домом. Там появятся образовательные учреждения общей площадью более 28 тысяч квадратных метров примерно на 1 300 мест для школьников и дошкольников.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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