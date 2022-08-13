Благоустройство территории двух детских садов завершается на Востряковском проезде

Благоустройство территории двух детских садов завершается в школе №667 на Востряковском проезде. Там заменили асфальт и резиновое покрытие, обновили газон, а также заменили все детские площадки.

Кроме того, на территории оборудовали спортивные зоны, на улице появились площадка для изучения ПДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.