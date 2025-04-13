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13 апреля, 14:15

Город

Участок набережной Тараса Шевченко станет пешеходным по выходным в Москве

Участок набережной Тараса Шевченко станет пешеходным по выходным в Москве

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Участок набережной Тараса Шевченко в Москве станет пешеходным по выходным

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Участок набережной Тараса Шевченко от дома №12 по Кутузовскому проспекту и до моста "Багратион" вновь стал пешеходным. Его закрыли для проезда машин.

На какой срок набережную Тараса Шевченко перекрыли для автомобилистов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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