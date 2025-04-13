Участок набережной Тараса Шевченко станет пешеходным по выходным в Москве

Участок набережной Тараса Шевченко от дома №12 по Кутузовскому проспекту и до моста "Багратион" вновь стал пешеходным. Его закрыли для проезда машин.

На какой срок набережную Тараса Шевченко перекрыли для автомобилистов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.