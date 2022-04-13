В Москве начали тестировать "умный шлагбаум"

В Москве начали тестирование "умного шлагбаума". Он стоит пока в одном из дворов и работает на основе нейросети.

Как сообщает департамент информационных технологий, от водителя не требуется никаких действий. Нужно только заранее внести номер машины в базу данных. Это делается через мобильное приложение. И тогда шлагбаум сам распознает номер и открывается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.