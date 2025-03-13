Новости часа: более 5,7 млн поездок совершили по Троицкой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 5,7 миллиона поездок совершили по Троицкой линии с момента запуска первой очереди, сообщили в столичном Дептрансе.

В столичных домах бесплатно заменят более 300 тысяч электросчетчиков до конца года. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Специалистам к летнему сезону предстоит проверить около 3,8 тысячи вагонов. Особое внимание уделят системам климат-контроля, вентиляции, видеонаблюдения и связи.