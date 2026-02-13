На площадках столичного фестиваля "Масленица" запланированы мастер-классы по вышивке

В Москве начался фестиваль "Масленица". Представитель оргкомитета Павел Гусев рассказал о программе мероприятий. Для гостей подготовили мастер-классы по декоративной росписи, вышивке, выжиганию по дереву и созданию игрушек в народном стиле. На кулинарных уроках научат печь блины с разными начинками.

В программе также спортивные квесты, гонки на автосимуляторах, ледовые шоу в постановках фигуристов Татьяны Навки, Евгения Плющенко и Петра Чернышова. Гостей ждут выступления фолк-коллективов и спектакли по мотивам русских народных сказок. Главным угощением праздника традиционно станут блины.

