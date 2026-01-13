На Миусской площади в Москве образовалась огромная снежная гора

В Москве на Миусской площади образовалась огромная снежная гора, которую в народе уже прозвали "Миусская Снежная Дюна". Она стала местом для фотографий и катания на ледянках. Сейчас снежные сугробы активно вывозят с улиц города.

Снег доставляют на снегосплавные пункты, где его сбрасывают в специальные камеры. Плавление снега из одной машины занимает в среднем 10–15 минут. Образовавшаяся талая вода направляется по трубопроводам на очистные сооружения, проходит полную очистку и только затем сбрасывается в городские водоприемники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.