Новогодняя ярмарка открылась на Пушкинской набережной в Парке Горького

Новогодняя ярмарка развернулась в рамках проекта "Зима в Москве" на Пушкинской набережной в Парке Горького. В шале, оформленных в стиле ретро, гости могут согреться чаем и попробовать сезонные угощения.

Как рассказала директор парка Елена Лупина, недавно благоустроенная набережная должна стать новой популярной точкой притяжения. Здесь построили современные всесезонные павильоны. Благодаря витражному остеклению они выглядят легкими и воздушными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.