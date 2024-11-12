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12 ноября, 16:45

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В Москве завершена реставрация исторической части ЦУМ

В Москве завершена реставрация исторической части ЦУМ

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В Москве завершили реставрировать историческую часть Центрального универсального магазина (ЦУМ). Об этом сообщила пресс-служба департамента культурного наследия.

Специалисты очистили поверхности стен от поздних слоев штукатурки, восстановили декоративные элементы и привели в порядок балконы с металлическим ограждением. Здание ЦУМ является объектом культурного наследия регионального значения. Его считают одной из визитных карточек центра Москвы.

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