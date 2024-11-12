В Москве завершена реставрация исторической части ЦУМ

В Москве завершили реставрировать историческую часть Центрального универсального магазина (ЦУМ). Об этом сообщила пресс-служба департамента культурного наследия.

Специалисты очистили поверхности стен от поздних слоев штукатурки, восстановили декоративные элементы и привели в порядок балконы с металлическим ограждением. Здание ЦУМ является объектом культурного наследия регионального значения. Его считают одной из визитных карточек центра Москвы.