12 ноября, 16:45Город
В Москве завершена реставрация исторической части ЦУМ
В Москве завершили реставрировать историческую часть Центрального универсального магазина (ЦУМ). Об этом сообщила пресс-служба департамента культурного наследия.
Специалисты очистили поверхности стен от поздних слоев штукатурки, восстановили декоративные элементы и привели в порядок балконы с металлическим ограждением. Здание ЦУМ является объектом культурного наследия регионального значения. Его считают одной из визитных карточек центра Москвы.