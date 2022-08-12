В столице построили более 100 городских, федеральных и частных медучреждений с 2011 года

С 2011 года в столице построили более 100 городских, федеральных и частных медицинских учреждений. Еще порядка 40 запланировано сдать в этом году.

В их числе будут больничные корпуса, поликлиники и одна подстанция скорой помощи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.