Новое общественное пространство появится в Таганском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершается благоустройство квартала площадью 24 гектара в восточной части Таганского района между улицами Новорогожской и Нижегородской. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что всего в квартале появится восемь площадок для детей разных возрастов, четыре многофункциональные зоны для игры в футбол, волейбол, баскетбол и пять зон с тренажерами для силовых тренировок.

Кроме того, для горожан старшего возраста обустроят места тихого отдыха со скамейками и установят специализированные спортивные тренажеры. Также территории дополнительно озеленят.

Как уточняется, полностью завершить работы планируется в сентябре.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице с 2011 года построили 14 новых футбольных полей, а до конца текущего года планируется завершить работы еще на двух объектах. Он подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры остается важным направлением градостроительной политики Москвы.

Бочкарев отметил, что в 2022 году завершилось строительство профессионального футбольного поля с подогревом и сопутствующей инфраструктурой в столичном районе Ясенево. Также специалисты завершили реконструкцию стадиона "Москвич" в Текстильщиках.