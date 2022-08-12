Благоустройство экопарка "Природный" в ТиНАО завершится в конце августа

Благоустройство нового экопарка "Природный" в поселении Десеновское завершится в конце августа. За его создание на портале "Активный гражданин" проголосовали почти 90% жителей района Новые Ватутинки.

Парк свяжет между собой район Центральный, ближайшие деревни и СНТ. Главной изюминкой парка станет живописная набережная реки Десны. На площади 15 гектаров появятся различные зоны отдыха, площадки для барбекю, активных занятий и спорта.

Все зоны соединят между собой пешеходными и велосипедными маршрутами. Организуют детские и спортивные площадки. Также в парке появятся футбольное поле, скейт-площадки, зона для пляжного отдыха, смотровая площадка и даже амфитеатр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.