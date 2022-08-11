Возле станции "Давыдково" БКЛ метро появился новый парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современный парк с прогулочными маршрутами и местами для отдыха появился в рамках благоустройства возле станции "Давыдково" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Козловском лесу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты сделали в парке тротуары, часть тропинок выполнили из деревянного настила, а также обустроили детские площадки и зоны с уличными тренажерами.

Кроме того, в парке установили более 130 фонарей, а также высадили около 80 деревьев и свыше 620 кустарников, обновили газон на территории общей площадью более 72 тысяч квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии столичных районов Вешняки и Перово в рамках программы "Мой район". Глава города отметил, что в этих районах реализуются два крупных проекта по созданию качественной городской среды. Специалисты реконструируют стадион "Авангард" и реабилитируют лесопарк "Кусково".