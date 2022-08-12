Сразу несколько фестивалей пройдут в Москве 13 и 14 августа

В Москве в выходные пройдут сразу несколько фестивалей. Например, в Парке Горького запланирован "Бабл Уикенд".

"Бабл Уикенд" – фестиваль для любителей комиксов и аниме. В программе – презентация персонажей новой части фильма "Майор Гром" и беседа с режиссером и актерами картины. Закроют фестиваль показом нескольких серий аниме "Атака Титанов". Вход – по подписке на сервисе организатора.

А в кинотеатре "Художественный" завершится неделя итальянского кино. В программе сплошные шедевры – бессмертная классика "золотого века" итальянского кино, так и свежие картины. Расписание – на сайте "Художественного". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.