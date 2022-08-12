"Это наш город": открыта регистрация на осенний велофестиваль в Москве

Осенний велофестиваль пройдет в Москве 4 сентября. Дептранс сообщил, что регистрация уже открыта.

Тема фестиваля – "Палитва осени". Участники должны быть в яркой одежде. Маршрут фестиваля рассчитан на 29 километров – от "Москва-Сити" до ВДНХ по набережным Москвы-реки и Яузы.