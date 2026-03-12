Пять набережных Москвы-реки отремонтируют в 2026 году. Работы проведут на Фрунзенской, Новодевичьей, Лужнецкой, Ростовской и Пречистенской набережных. Также укрепят берега рядом со стадионом "Спартак".

Всего за год планируют привести в порядок больше трех тысяч городских объектов. Столичные парки также продолжат преображаться в этом году. Работы продолжатся в "Коломенском", "Сокольниках" и "Лужниках". Кроме того, они стартуют на Гребном канале в Крылатском.

