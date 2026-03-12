Форма поиска по сайту

12 марта, 22:45

Город

Пять набережных Москвы-реки отремонтируют в 2026 году

Мэр Москвы: открылся центр инжиниринговых разработок Сеченовского университета

Температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы ближайшие пять дней

Цифра дня: 12 градусов

Дневные температуры в Москве могут побить рекорды за несколько десятилетий

Собянин: началось строительство крупнейшего в России электродепо

Суточный рекорд температуры побит в Москве 12 марта

"Мой район. Место встречи": Даниловский район с Алексеем Маклаковым

Собянин и Глыбочко открыли центр инжиниринговых разработок

Температура воздуха достигнет плюс 15 градусов в Москве из-за циклона с Атлантики

Пять набережных Москвы-реки отремонтируют в 2026 году. Работы проведут на Фрунзенской, Новодевичьей, Лужнецкой, Ростовской и Пречистенской набережных. Также укрепят берега рядом со стадионом "Спартак".

Всего за год планируют привести в порядок больше трех тысяч городских объектов. Столичные парки также продолжат преображаться в этом году. Работы продолжатся в "Коломенском", "Сокольниках" и "Лужниках". Кроме того, они стартуют на Гребном канале в Крылатском.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городблагоустройствовидео

