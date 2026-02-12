Московской системе центрального теплоснабжения исполнилось 95 лет

Системе центрального теплоснабжения Москвы исполнилось 95 лет. Ее мощность равна сумме ресурсов многих мировых столиц. Подогревать приходится более 74 тысяч объектов, но энергетикам удается экономить и поддерживать комфортную температуру в зданиях, регулируя ее с учетом переменчивой погоды.

Центральное диспетчерское управление МОЭК регулирует подачу тепла в режиме реального времени. Руководитель оперативно-диспетчерской службы Марина Мелешкова пояснила, что температуру в магистральных сетях повышают за 4–5 часов до прогнозируемого похолодания, так как длина некоторых магистралей достигает 23 километров.

