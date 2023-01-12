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Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно с 13 по 15 января

Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно с 13 по 15 января

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Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно, если принести подарок для животных с 13 по 15 января. Об этой акции сообщили в пресс-службе зоопарка.

Есть одобренный специалистами список подарков: мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки из зоомагазинов. Зоологи проверят все подарки перед тем, как отдать их животным.

Пункты приема будут работать с 10:00 до 16:00 у Главного входа в зоопарк, а также со стороны станции метро "Баррикадная". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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