В столице 11 августа пройдут бесплатные мастер-классы в рамках проекта "Лето в Москве"

Проект "Лето в Москве" 11 августа предлагает горожанам несколько бесплатных мероприятий. В 14:00 в сквере на улице Хачатуряна состоится мастер-класс по созданию летнего макияжа. Профессиональные визажисты поделятся секретами, а участники получат все необходимые материалы.

На Каргопольской улице пройдут уроки по вокалу, гитаре и ораторскому искусству, для участия нужна предварительная регистрация. В 16:00 на улице Перерва пройдут танцевальные занятия для всех желающих, вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.