"Русские сезоны" Дягилева пройдут на фестивале в "Зарядье"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столичном "Зарядье" 19 августа в рамках фестиваля "Культурный город" представят "Русские сезоны" Сергея Дягилева. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

Легендарный русский балет могут увидеть гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

"Двухчасовой концерт соберет фрагменты знаковых постановок и специально созданные оммажи в исполнении прима-балерин и премьеров Большого театра, Мариинского театра и Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко", – говорится в сообщении.

На фестивале покажут самые разные номера. В том числе, "Шехеразада", "Жар-птица", "Дон-Кихот" и "Спящая красавица", а также фрагменты других спектаклей.

Ведущими гала-концерта станут народный артист России Владислав Ветров и актриса Мария Шагова.

Между тем более 200 мероприятий пройдет в рамках фестиваля "Облачные города". Он состоится в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" с 14 августа по 14 сентября.

Для посетителей будет работать выставка работ современных художников, где будут представлены инсталляции, созданные при помощи мультимедийных технологий.