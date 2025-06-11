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11 июня, 14:15

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Мавзолей Ленина могут закрыть на реконструкцию в ближайший месяц

Мавзолей Ленина могут закрыть на реконструкцию в ближайший месяц

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Мавзолей Ленина могут закрыть на реконструкцию в ближайший месяц. Чтобы успеть осмотреть монумент и саркофаг, нужно прийти во вторник, среду, четверг, субботу или воскресенье с 10:00 до 13:00. Однако в настоящее время, из-за ажиотажа, очередь на вход начинает формироваться с 09:00.

Визуально мавзолей в полной сохранности, но экспертиза доказала, что в здании есть неполадки. Выяснилось, что облицовка отходит от несущей конструкции, кирпичные стены внутри разрушены, а краска местами отслоилась. Общее техническое состояние сооружения оценили как ограниченно работоспособное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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