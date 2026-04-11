Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 апреля

В Москве к Пасхе завершили реставрацию элементов крестов главного купола и четырех звонниц храма Христа Спасителя. За четверть века в условиях мегаполиса декоративные элементы из литой бронзы потеряли первоначальный вид. Демонтировали около 500 накладных частей.

На Тверской площади открылся благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". Гостей ждут на более чем 30 площадках. Тверскую площадь украсили 70 пасхальных яиц, некоторые ростом почти с человека. Каждое расписано вручную с пасхальными, весенними, цветочными и архитектурными мотивами.

Сегодня в Москву доставят частицу Благодатного огня из Иерусалима. Ночью по всему городу пройдут пасхальные службы. Многие уже отправились освящать куличи в храмы.

