Участок набережной Тараса Шевченко в Москве снова станет пешеходным. Он будет закрыт для транспорта от дома 12 (строения 26) по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион".

Изменения введут 11 апреля, они будут действовать до 27 октября. В этот период жители и гости столицы могут гулять по набережной, кататься на велосипеде или роликах.

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