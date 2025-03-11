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11 марта, 23:15

Город

В Москве зацвели подснежники

В Москве зацвели подснежники

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В Москве зацвели подснежники. Первоцветы массово распускаются в лесопарках. Первые весенние цветы можно найти в районе Измайлово и Битцевского леса.

Как отметили в столичном департаменте природопользования, на этих территориях снежный покров наиболее устойчив. К слову, эти растения – важный источник питания для насекомых. Они обеспечивают нектаром и пыльцой переживших зиму пчел, жуков, бабочек и других опылителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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