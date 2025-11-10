10 ноября, 07:45Культура
Новый арт-объект открыли в центре "Сколково"
В инновационном центре "Сколково" представили новый арт-объект, созданный из металла, бронзы и стекловолокна. Скульптура в форме человеческого лица была презентована в рамках международного фестиваля современного искусства "Здесь и Сейчас".
Автор работы, южноафриканский художник Антон Смит дал своему произведению название "Размышление о происхождении человека". Как пояснил скульптор, его творчество символизирует "выход из известной матрицы в царство духа".
