Новый арт-объект открыли в центре "Сколково"

В инновационном центре "Сколково" представили новый арт-объект, созданный из металла, бронзы и стекловолокна. Скульптура в форме человеческого лица была презентована в рамках международного фестиваля современного искусства "Здесь и Сейчас".

Автор работы, южноафриканский художник Антон Смит дал своему произведению название "Размышление о происхождении человека". Как пояснил скульптор, его творчество символизирует "выход из известной матрицы в царство духа".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.