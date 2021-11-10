В Москве появился умный пешеходный переход

В Москве на Болотниковской улице появился умный пешеходный переход. По словам разработчиков, благодаря этой системе аварий в городе станет меньше.

Специальные датчики улавливают количество человек около трассы и траекторию движения. Как только человек начинает переходить дорогу, включаются специальные прожекторы и информационное табло с красной надписью "Пропустите пешехода".

Вечером работает подсветка и проекция дорожной разметки, что помогает водителям вовремя среагировать и притормозить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.