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10 октября, 07:45

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Московская канатная дорога не будет работать с 16 по 24 октября

Московская канатная дорога не будет работать с 16 по 24 октября

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Канатную дорогу на Воробьевых горах закроют на профилактику. Плановые технические работы планируют провести с 16 по 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба канатки.

Такое объемное обслуживание проходит дважды в год – весной и осенью. Обычно проверка и наладка всех систем воздушной трассы занимает от недели до 10 дней. Специалисты определят состояние всех узлов канатной дороги, заменят масло и проведут экспертизу, чтобы получить допуск к дальнейшей эксплуатации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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