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10 января, 07:15

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Еще более 200 жителей Дмитровского района получили квартиры по программе реновации

Еще более 200 жителей Дмитровского района получили квартиры по программе реновации

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Еще более 200 жителей Дмитровского района столицы получили квартиры по программе реновации. Там передали под заселение шестую новостройку. Это дом № 10 на Долгопрудной улице.

Как сказали в столичном правительстве, еще четыре дома находятся в стадии строительства. Всего с начала запуска программы реновации современные квартиры в Дмитровском районе получили почти две с половиной тысячи москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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