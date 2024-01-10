Еще более 200 жителей Дмитровского района получили квартиры по программе реновации

Еще более 200 жителей Дмитровского района столицы получили квартиры по программе реновации. Там передали под заселение шестую новостройку. Это дом № 10 на Долгопрудной улице.

Как сказали в столичном правительстве, еще четыре дома находятся в стадии строительства. Всего с начала запуска программы реновации современные квартиры в Дмитровском районе получили почти две с половиной тысячи москвичей.

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