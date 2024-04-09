Начался прием заявок на участие в весенних ярмарках выходного дня в Москве

В Москве стартовал прием заявок на участие в весенних ярмарках выходного дня. В этом сезоне среди фермеров и предпринимателей распределят свыше тысячи торговых мест. Подать заявку можно до 12 апреля.

Всего в столице работает 26 площадок такого формата. На них можно приобрести товары напрямую от производителей – это свежие овощи и фрукты, а также мясо, рыба, молочная продукция, хлеб и многое другое.

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