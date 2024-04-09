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09 апреля, 10:45

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Начался прием заявок на участие в весенних ярмарках выходного дня в Москве

Начался прием заявок на участие в весенних ярмарках выходного дня в Москве

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В Москве стартовал прием заявок на участие в весенних ярмарках выходного дня. В этом сезоне среди фермеров и предпринимателей распределят свыше тысячи торговых мест. Подать заявку можно до 12 апреля.

Всего в столице работает 26 площадок такого формата. На них можно приобрести товары напрямую от производителей – это свежие овощи и фрукты, а также мясо, рыба, молочная продукция, хлеб и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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