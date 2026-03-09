Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Утвержден проект комплексного развития неэффективно используемых территорий во Внукове, сообщил Сергей Собянин. Недалеко от станции Толстопальцево МЦД-4 будет построен жилой квартал и необходимая инфраструктура. В районе возведут новые объекты общественно-делового назначения, в том числе спорткомплекс и молочно-раздаточный пункт.

"Павильон "Макет Москвы" открылся в 2017 году. С тех пор объект на Сиреневой аллее посетили более 3 миллионов человек. Он входит в тройку самых популярных пространств ВДНХ. Здесь разработали и показали около 20 тематических шоу, фильмов и видеоэкскурсий. Более чем за 8 лет провели почти 10 тысяч экскурсий и более 1,1 тысячи викторин, в которых приняли участие свыше 21 тысячи человек", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Более 6 километров дорог реконструируют и построят на юге Москвы в этом году. Предусмотрены работы в Каширском проезде, строительство путепровода и реконструкция Котляковской улицы и 1-го Котляковского переулка.