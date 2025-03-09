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Новости

Новости

09 марта, 09:15

Город

Москвичам рассказали о работе соцучреждений 9 марта

Москвичам рассказали о работе соцучреждений 9 марта

Парад студентов прошел в Москве в Международный женский день

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Музей Победы подготовил специальную праздничную программу к 8 Марта

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9 марта взрослые поликлиники будут открыты с 09:00 до 16:00 часов, а детские – до 15:00. В эти часы также можно вызвать врача на дом или обратиться в кабинет ОРВИ. Круглосуточные травмпункты продолжат работу без изменений, как и молочные пункты.

Центры госуслуг "Мои документы" возобновили работу и открыты с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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