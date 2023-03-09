В Москве началось благоустройство территории в пойме реки Жужи

На юге Москвы началось благоустройство зеленых зон в пойме реки Жужи. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Там построят зоны отдыха и спорта, также проложат пешеходные дорожки и поставят комфортное освещение. Проект называют одним из самых масштабных в 2023 году. В порядок приведут территорию площадью почти 22 гектара. Работы запланированы в пойме реки около пересечения улиц Садовники и Академика Миллионщикова, в соседнем сквере и на природной территории "Вишневый сад".

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