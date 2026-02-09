Акция "День без турникетов" завершилась в Москве

Первая в этом году акция "День без турникетов" в Москве подошла к концу. Число ее участников постоянно растет и за последний год увеличилось на 25%. В рамках акции москвичи могут попасть на экскурсии на производства, в лаборатории, банки и на телецентры.

Акция объединяет свыше 140 компаний. Больше половины из них относятся к технологическому сектору. В 2025 году экскурсии посетили более 10 тысяч человек.

