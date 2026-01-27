27 января, 11:30Транспорт
В московском метро начали работу новые билетные терминалы
Новые терминалы по продаже билетов начали работу на станциях метро "ВДНХ", "Медведково", "Кунцевская" БКЛ и на Московском городском вокзале Нижегородский. Устройства стали более компактными и работают в два раза быстрее прежних.
С момента установки пассажиры воспользовались терминалами уже около 10 тысяч раз. Самой популярной услугой стало пополнение карты "Тройка". Новые устройства оснащены современными банковскими технологиями защиты данных.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.