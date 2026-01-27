Форма поиска по сайту

27 января, 11:30

Транспорт

В московском метро начали работу новые билетные терминалы

Аэропорт Шереметьево закрыт на прилет самолетов из-за непогоды

Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции метро "Достоевская"

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 января

Московские аэропорты перешли на усиленный режим работы из-за циклона

В ЦОДД призвали водителей отказаться от поездок на личном авто 28 января

Новости мира: сильные снегопады начались на японском острове Хоккайдо

На столичных трассах образовались заторы из-за снегопада

Автомобильные номера новых цветов могут появиться в России

ГАИ проведет рейд "Пешеходный переход" в Москве 27 января

Новые терминалы по продаже билетов начали работу на станциях метро "ВДНХ", "Медведково", "Кунцевская" БКЛ и на Московском городском вокзале Нижегородский. Устройства стали более компактными и работают в два раза быстрее прежних.

С момента установки пассажиры воспользовались терминалами уже около 10 тысяч раз. Самой популярной услугой стало пополнение карты "Тройка". Новые устройства оснащены современными банковскими технологиями защиты данных.

транспортметрогородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаМария Панкратова

