В московском метро начали работу новые билетные терминалы

Новые терминалы по продаже билетов начали работу на станциях метро "ВДНХ", "Медведково", "Кунцевская" БКЛ и на Московском городском вокзале Нижегородский. Устройства стали более компактными и работают в два раза быстрее прежних.

С момента установки пассажиры воспользовались терминалами уже около 10 тысяч раз. Самой популярной услугой стало пополнение карты "Тройка". Новые устройства оснащены современными банковскими технологиями защиты данных.

