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09 февраля, 21:40

M24.RU

В парке "Ходынское поле" прошел фестиваль "Стиляги: зимняя дискотека"

В парке "Ходынское поле" прошел фестиваль "Стиляги: зимняя дискотека"

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Высокие прически, броский макияж, твист и рок-н-ролл. В выходные в парке "Ходынское поле" прошел костюмированный фестиваль "Стиляги: зимняя дискотека". Он стал частью большого проекта "Зима в Москве".

С помощью танцев, мастер-классов по твисту, показов мод, флешмобов и выступлений кавер-групп гости смогли погрузиться в атмосферу 1950-х годов. В парке организовали стилизованные зоны. В специальных салонах красоты можно было сделать укладку и макияж как у стиляг. А в зоне кастомизации одежды у посетителей была возможность преобразить свои вещи: нанести принты, расписать их с помощью трафаретов и баллончиков, добавить заплатки или элементы потертости.

О событиях фестиваля в прямом эфире рассказала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоМосква онлайнПолина Ермолаева
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