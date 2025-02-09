В парке "Ходынское поле" прошел фестиваль "Стиляги: зимняя дискотека"

Высокие прически, броский макияж, твист и рок-н-ролл. В выходные в парке "Ходынское поле" прошел костюмированный фестиваль "Стиляги: зимняя дискотека". Он стал частью большого проекта "Зима в Москве".

С помощью танцев, мастер-классов по твисту, показов мод, флешмобов и выступлений кавер-групп гости смогли погрузиться в атмосферу 1950-х годов. В парке организовали стилизованные зоны. В специальных салонах красоты можно было сделать укладку и макияж как у стиляг. А в зоне кастомизации одежды у посетителей была возможность преобразить свои вещи: нанести принты, расписать их с помощью трафаретов и баллончиков, добавить заплатки или элементы потертости.

О событиях фестиваля в прямом эфире рассказала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

