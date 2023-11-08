08 ноября, 12:45Город
"Актуальный репортаж": москвичам рассказали об истории столичной системы водоснабжения
Длина московского водопровода превышает расстояние от столицы до Бали. Уже больше 200 лет он снабжает водой жителей города. Модернизация практически не прекращается.
Современные системы очистки и подачи – все это делает воду в городе безопасной и позволяет даже пить ее из-под крана. Как происходит работа на Рублевской станции водоподготовки, где всего за сутки заготавливают почти миллион кубометров воды?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.