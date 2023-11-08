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08 ноября, 12:45

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"Актуальный репортаж": москвичам рассказали об истории столичной системы водоснабжения

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Длина московского водопровода превышает расстояние от столицы до Бали. Уже больше 200 лет он снабжает водой жителей города. Модернизация практически не прекращается.

Современные системы очистки и подачи – все это делает воду в городе безопасной и позволяет даже пить ее из-под крана. Как происходит работа на Рублевской станции водоподготовки, где всего за сутки заготавливают почти миллион кубометров воды?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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