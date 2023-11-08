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08 ноября, 22:30

Город

Москвичам рассказали, что посмотреть в павильоне "Атом" на ВДНХ

Москвичам рассказали, что посмотреть в павильоне "Атом" на ВДНХ

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Один из лучших технических музеев мира открыли на ВДНХ. В павильоне "Атом" можно узнать все об истории освоения атомной энергии. Посетители даже могут побывать внутри капитанской рубки первого атомного ледокола "Ленин".

Что еще обязательно к просмотру? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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