Москвичам рассказали, что посмотреть в павильоне "Атом" на ВДНХ

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Один из лучших технических музеев мира открыли на ВДНХ. В павильоне "Атом" можно узнать все об истории освоения атомной энергии. Посетители даже могут побывать внутри капитанской рубки первого атомного ледокола "Ленин".

Что еще обязательно к просмотру? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.