Собянин объявил о завершении реставрации дома Абрикосова в Потаповском переулке

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реставрация доходного дома купца Абрикосова в Потаповском переулке завершена. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.



"Это уникальные московские палаты XVII века с высокой аркой, ведущей во двор. Они пережили несколько перестроек и пожар, но сохранили купеческие интерьеры", – заявил он.

Также мэр Москвы сообщил, что еще в советское время в здании было коммунальное жилье, поэтому для того, чтобы расширить площадь дома, было принято решение сделать еще два этажа сверху.



Кроме того, Собянин уточнил, что до реставрации здание было в аварийном состоянии. Специалистам удалось восстановить фасады, планировку, интерьеры времен дореволюционных владельцев – купцов Абрикосовых, которые проживали в этом доме на первом и втором этажах.



"Кстати, именно эта семья основала кондитерскую фабрику, которая сначала носила их фамилию, а позже стала знаменитой фабрикой имени Бабаева", – добавил мэр Москвы.

Ранее в Таганском районе столицы началась реставрация фасадов и настенной живописи Спасо-Преображенского собора в Новоспасском монастыре. Там планируется в том числе восстановить элементы живописи, обновить водосточную систему.

Специалисты рассказали, как проходила реставрация столичного кинотеатра "Художественный"



