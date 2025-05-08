Тематические мастер-классы проведут на фестивале "Московская Весна Победы"

К 80-й годовщине Победы в Москве готовят множество праздничных мероприятий, посетить которые можно будет до конца длинных выходных. В программе – выступления известных артистов, тематические мастер-классы и экскурсии.

Например, на фестивале "Московская Весна Победы" рассказывают о полевой аптечке. Кроме того, там моделируют военную технику, а также рисуют фронтовую газету и поздравительные открытки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.