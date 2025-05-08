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08 мая, 09:45

Город

Тематические мастер-классы проведут на фестивале "Московская Весна Победы"

Тематические мастер-классы проведут на фестивале "Московская Весна Победы"

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К 80-й годовщине Победы в Москве готовят множество праздничных мероприятий, посетить которые можно будет до конца длинных выходных. В программе – выступления известных артистов, тематические мастер-классы и экскурсии.

Например, на фестивале "Московская Весна Победы" рассказывают о полевой аптечке. Кроме того, там моделируют военную технику, а также рисуют фронтовую газету и поздравительные открытки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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