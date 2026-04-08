Лифт и смотровую площадку установят внутри Шуховской башни после реставрации

После реставрации внутри Шуховской башни установят лифт, оборудуют смотровую площадку, а территорию вокруг озеленят. Башню разберут на секции сверху вниз, каждый элемент отреставрируют, после чего конструкцию соберут заново на историческом месте.

Реставрацию планируют начать в 2026 году. Шуховскую башню возвели в 1922 году. Изначально инженер Владимир Шухов разработал проект башни высотой 350 метров, но из-за острой нехватки металла в годы Гражданской войны высоту сократили до 150 метров.

