Военные летчики начали готовиться к параду Победы. Они могут выполнить "Кубинский бриллиант" в небе над Москвой, если позволит погода. Это боевой строй, состоящий из девяти истребителей Су-30СМ и МиГ-29.

Боевые машины, управляемые пилотами групп "Русские витязи" и "Стрижи", маневрируют на минимальной дистанции друг от друга. Подобные фигуры больше не выполняет никто в мире. Однако для того, чтобы демонстрация состоялась, необходимы идеальные погодные условия. В облаках подобный пилотаж может быть опасен.

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