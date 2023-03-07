Медицинские учреждения Москвы изменят режим работы 8 марта

Медицинские учреждения, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, будут работать по особому графику 8 марта. Взрослые поликлиники, отделения помощи на дому и кабинеты ОРВИ будут работать с 09:00 до 16:00. Молочно-раздаточные пункты сохранят прежний график работы.

Также изменят режим работы столичные отделения Сбербанка. В среду, 8 марта, будут работать только дежурные офисы, а 9 марта будет стандартный рабочий день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.