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07 марта, 14:15

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Медицинские учреждения Москвы изменят режим работы 8 марта

Медицинские учреждения Москвы изменят режим работы 8 марта

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Медицинские учреждения, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, будут работать по особому графику 8 марта. Взрослые поликлиники, отделения помощи на дому и кабинеты ОРВИ будут работать с 09:00 до 16:00. Молочно-раздаточные пункты сохранят прежний график работы.

Также изменят режим работы столичные отделения Сбербанка. В среду, 8 марта, будут работать только дежурные офисы, а 9 марта будет стандартный рабочий день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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