Москвичи и туристы могут посетить рождественские гуляния во многих районах города

В Москве сегодня проходят масштабные рождественские гуляния. Праздничные программы организованы на многих городских площадках, где посетителей ждут уличные фестивали, музыкальные выступления, мастер-классы, театрализованные представления, колядки и новогодние игры.

Туристы из разных городов России, таких как Саратов, Екатеринбург и Нижний Тагил, приезжают в столицу, чтобы увидеть праздничное оформление и погрузиться в атмосферу. Как отмечает экскурсовод Анастасия Шульгина, большой поток людей наблюдается на украшенных улицах в центре города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.