Экскурсия об истории крепостей и обороне Московского Кремля пройдет 6 августа

Проект "Лето в Москве" каждый день приглашает на новые мероприятия. Экскурсия "Поиски древней Москвы" пройдет 6 августа. Участники познакомятся с историей крепостей столицы, узнают об оборонительных функциях Кремля, увидят сохранившиеся и восстановленные участки Китайгородской стены, посетят грот "Руины" в Александровском саду и спустятся под землю к фундаменту Варварской башни.

Экскурсия начнется в 12:00 у особняка Талызиных-Толстых. Любителей активного отдыха ждет на "Ходынском поле" искусственная волна для серфинга. Занятия не требуют специальной физической подготовки. Вечером в летнем кинотеатре "Музеона" состоится показ фильма "Анора". Эта картина принесла актеру Юре Борисову номинацию на премию "Оскар" за роль второго плана.

Подробнее в эфире телеканала Москва 24.