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05 августа, 14:30

Город

Жителям и гостям столицы рассказали, чем можно заняться на форуме "Москва 2030"

Жителям и гостям столицы рассказали, чем можно заняться на форуме "Москва 2030"

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В Гостином Дворе продолжает работу форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Здесь москвичи и гости столицы могут не только прогуляться по уникальному "нейронному лесу", но и попробовать себя в роли врача, исследуя работу человеческого мозга с помощью интерактивных экспонатов.

Среди самых популярных зон – экспозиция, посвященная разным видам любви и их влиянию на мозг человека. Ученые с помощью МРТ показывают, какие нейронные сети активируются при разных эмоциях – к близким, к Родине, к природе и даже к своему делу. Выставка будет работать до середины сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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