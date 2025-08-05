Жителям и гостям столицы рассказали, чем можно заняться на форуме "Москва 2030"

В Гостином Дворе продолжает работу форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Здесь москвичи и гости столицы могут не только прогуляться по уникальному "нейронному лесу", но и попробовать себя в роли врача, исследуя работу человеческого мозга с помощью интерактивных экспонатов.

Среди самых популярных зон – экспозиция, посвященная разным видам любви и их влиянию на мозг человека. Ученые с помощью МРТ показывают, какие нейронные сети активируются при разных эмоциях – к близким, к Родине, к природе и даже к своему делу. Выставка будет работать до середины сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.