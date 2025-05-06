Около 2 тыс сооружений промыли в Москве

Москва активно готовится к летнему сезону. Коммунальщики уже помыли около 2 тысяч инженерных сооружений. В порядок привели мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, фонтаны и памятники.

Работы велись по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделили мелким деталям памятников и фонтанов – их очищали вручную.

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